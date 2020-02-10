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  • 10.02.2020 19:33
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 19:33

11 Şubat : Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı! Salı günü hava nasıl olacak?

11 Şubat akşam saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkili oluyor. Bir sonraki günün hava durumunu merak eden milyonlarca vatandaş arama motorlarında hava durumu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 11 Şubat Salı gününün hava sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte MGM tarafından duyurulan hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyuruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda 11 Şubat Salı hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji, 11 Şubat Salı günü yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu ve sıcaklık değerlerini duyurdu. Peki, Salı günü hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli 11 Şubat hava durumu

SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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