Fentanil bilmecesi! Kanda var olay yerinde yok

Ankara'da anastezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen sene sevgilisi doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Genç kadının kanında "fentanil, propofol, mirtazapin, desmetil ve keteprofen" etken maddeli ilaçlar tespit edildi. "Fentanil" adlı ilaca ilişkin herhangi bir tespit olmadı. Karaman ailesinin avukatının, "'Fentanil' içeren herhangi bir enjektör bulunamamış olması, delillerin de karartılmış olduğunu ortaya koymaktadır" iddiasını güçlendirdi.
- Yaşam
- 10.02.2020
- Gazete
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