Fentanil bilmecesi! Kanda var olay yerinde yok

anastezi teknikeri, geçen sene sevgilisi doktor'ın evinde ölü bulundu. Genç kadının kanında ", propofol, mirtazapin, desmetil ve" etken maddeli ilaçlar tespit edildi.adlı ilaca ilişkin herhangi bir tespit olmadı. Karaman ailesinin avukatının, "'Fentanil' içeren herhangi bir enjektör bulunamamış olması, delillerin de" iddiasını güçlendirdi.