Bugünkü
Takvim

Fentanil bilmecesi! Kanda var olay yerinde yok

'da anastezi teknikeri , geçen sene sevgilisi doktor 'ın evinde ölü bulundu. Genç kadının kanında "fentanil, propofol, mirtazapin, desmetil ve keteprofen" etken maddeli ilaçlar tespit edildi.

Fentanil bilmecesi!
Ankara'da anastezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen sene sevgilisi doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Genç kadının kanında "fentanil, propofol, mirtazapin, desmetil ve keteprofen" etken maddeli ilaçlar tespit edildi. "Fentanil" adlı ilaca ilişkin herhangi bir tespit olmadı. Karaman ailesinin avukatının, "'Fentanil' içeren herhangi bir enjektör bulunamamış olması, delillerin de karartılmış olduğunu ortaya koymaktadır" iddiasını güçlendirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFentanil bilmecesi! Kanda var olay yerinde yok
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri