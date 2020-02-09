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  • 09.02.2020 15:11
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 15:14

Türkiye'den dünyaya mesajı! 3'üncü gemi yolda

Türkiye 'deki kararlı tutumunu sürdürüyor. Yapılan tüm oyunlara rağmen bölgeye 2 adet sondaj gemisi gönderen Türkiye, satın aldığı 3. sondaj gemisiyle birlikte tüm dünyaya mesaj verdi.

Türkiye'den dünyaya Doğu Akdeniz mesajı! 3'üncü gemi yolda

Türkiye'nin 'de egemenlik alanını genişletip denklemi değiştiren Libya mutabakatının ardından yoğunlaşan üçüncü sondaj gemisi çalışmaları sona erdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı () Fatih ve Yavuz'u Norveç piyasasından satın alan Türkiye'nin üçüncü gemi için de aynı yönteme yönelmesi beklenirken sürpriz haber İngiltere'den geldi.

Denizcilik Dergisi'de yer alan habere göre Port Talbot'da iki yıldır bağlı bekleyen Sertao adlı sondaj gemisi için düzenlenen açık artırmaya katılan TPAO, devam eden pazarlıklar sonucu gemiyi 37.5 milyon dolara satın aldı.

SAMSUNG İNŞA ETTİ SIFIRI 600 MİLYON DOLAR
Sondaj gemisinin yeni inşa maliyeti 600 milyon dolar olarak açıklanırken, 2012 yapımı Sertao'nun ise piyasa değerinin 120 milyon dolar civarı olduğu öğrenildi. Port Talbot'un geminin iki yıldır beklemesinin yarattığı zararı azaltmak için teklife evet dediği bildirildi.

Samsung tarafından Güney Kore'de 2012 yılında inşa edilen ve 2015 yılına kadar Brezilyalı Petrobras tarafından kullanılan sondaj gemisi çok yüksek basınç ve sıcaklık altında dahi görevini yerine getirebiliyor.

11 bin 400 metre derinliğe ulaşıp 3 bin metre sondaj yapabilen 61 bin DWT'lik Marshall Adaları bayraklı Sertao'nun uzunluğu 227, genişliği 42, draftı ise 12 metre.

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