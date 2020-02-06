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  • 06.02.2020 13:32
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 13:32

Son dakika: 'da heyelan felaketi! 2 yolda toprak kaydı

Son dakika haberine göre 'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerinde 2 yolda heyelan meydana geldi. Bölgede yaşanan felaketin ardından ekipler sevk edilirken, yapılan çalışma sonrası yollar ulaşıma yeniden açıldı.

'nun Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla kapanan Mudurnu - Ankara ve Kıbrıscık - Bolu yolları, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün geceden sabaha kadar süren sağanak nedeniyle Mudurnu - Ankara yolunun Aynalıkaya mevkisinde, heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla Aynalıkaya mevkisinde yol, ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri, sevk edildi. Karayolları ekipleri, taşları kaldırarak, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.



Sağanak ayrıca Kıbrıscık - Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık - Bolu yolunun ilçe girişine yakın bölgesinde heyelan, meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu taşların kaldırılmasıyla yol, yeniden trafiğe açıldı.

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