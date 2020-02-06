Bolu'nun Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla kapanan Mudurnu - Ankara ve Kıbrıscık - Bolu yolları, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Dün geceden sabaha kadar süren sağanak nedeniyle Mudurnu - Ankara yolunun Aynalıkaya mevkisinde, heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla Aynalıkaya mevkisinde yol, ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri, sevk edildi. Karayolları ekipleri, taşları kaldırarak, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.





Sağanak ayrıca Kıbrıscık - Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık - Bolu yolunun ilçe girişine yakın bölgesinde heyelan, meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu taşların kaldırılmasıyla yol, yeniden trafiğe açıldı.