Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde dün, yolda yürüyen 15 yaşındaki Irak uyruklu Y.M.'nin cep telefonu 4 kişi tarafından gasp edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Y.M.'nin cep telefonunu gasp eden kişilerin 45 suç kaydı bulunan M.A.B. (15), 18 suç kaydı bulunan F.G.H. (17), 18 suç kaydı bulunan D.C.P. (16) ve 12 suç kaydı bulunan S.S.(20) olduğunu tespit etti. Bekçiler, 4 kişiyi Kentpark içerisinde yakaladı. Y.M.'ye ait telefon da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G.H., D.C.P. ve S.S. tutuklandı, M.A.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Iraklı gencin cep telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı
Adapazarı'nda, Irak uyruklu bir gencin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı. M.A.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde dün, yolda yürüyen 15 yaşındaki Irak uyruklu Y.M.'nin cep telefonu 4 kişi tarafından gasp edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Y.M.'nin cep telefonunu gasp eden kişilerin 45 suç kaydı bulunan M.A.B. (15), 18 suç kaydı bulunan F.G.H. (17), 18 suç kaydı bulunan D.C.P. (16) ve 12 suç kaydı bulunan S.S.(20) olduğunu tespit etti. Bekçiler, 4 kişiyi Kentpark içerisinde yakaladı. Y.M.'ye ait telefon da ele geçirildi.
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