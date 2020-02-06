Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Kocaeli'de yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cuma günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki Kocaeli'de 7 Şubat Cuma kar tatili MEB Valilik açıklaması yapıldı mı?

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