İstanbul'da 7 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Bu bağlamda İstanbul'da beklenen kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geliyor. İstanbul hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji'nin resmi internet adresi üzerinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor. Bugün en düşük 3, en yüksek 4, Cuma günü ise en düşük 1, en yüksek 5 derece olacak.

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