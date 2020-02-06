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  • 06.02.2020 18:43
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 18:43

kar tatili öğrenciler dikkat! Yarın İstanbul'da mi? 7 Şubat Cuma kar tatili Valilik açıklaması...

'da son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri kar yağması bekleniyor. İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, gün içerisinde yağmurlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul Valiliği beklenen kar yağışı ve fırtınayla ilgili olarak açıklama yaptı. 'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. 7 Şubat Cuma kar tatili Valilik açıklaması sayfamızda...

7 Şubat İstanbul'da kar tatili var mı? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da 7 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Bu bağlamda İstanbul'da beklenen kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geliyor. İstanbul hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji'nin resmi internet adresi üzerinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor. Bugün en düşük 3, en yüksek 4, Cuma günü ise en düşük 1, en yüksek 5 derece olacak.

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