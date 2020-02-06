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  • 06.02.2020 16:18
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 16:18

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB 7 Şubat İstanbul kar tatili için açıklama geldi mi?

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, Valilik ve MEB 7 Şubat İstanbul kar tatili için açıklama geldi mi? İşte detaylar

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cuma günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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