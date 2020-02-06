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  • 06.02.2020 16:29
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 16:29

nda heyelan! Ulaşım aksıyor

Son dakika haberine göre nu bağlayan 'nde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana gelirken, karayolları ekipleri, yol temizleme çalışması başlattı.

Çorum - İstanbul yolunda heyelan

Çorum-İstanbul yolunu bağlayan 'nde heyelan meydana geldi. Ulaşımının kontrollü olarak sağlandığı yolda, Karayolları ekipleri, yol temizleme çalışması başlattı.

Çorum'un Osmancık ilçesi ile İstanbul bağlantısını sağlayan Kırkdilim Geçidi'nde, sağanak yağışın arıdan heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalara yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Ulaşımının kontrollü sağlandığı yolda, Karayolları ekipleri önlem alıp, temizleme çalışması başlattı.

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