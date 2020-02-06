Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.