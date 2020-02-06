Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.02.2020 21:56
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 21:56

Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi? 7 Şubat Cuma günü MEB li açıklaması var mı?

Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ankara'da soğuk hava dalgası etkisini gösterirken Ankara'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 7 Şubat Cuma günü MEB li açıklaması var mı? İşte detaylar...

Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi?

Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAnkara'da yarın okullar tatil edildi mi? 7 Şubat Cuma günü MEB Ankara kar tatili açıklaması var mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri