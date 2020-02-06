Gün içerisinde bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşlar 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca yaklaşık 13 milyon liralık dördüncü kez devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar özellikle şu saatlerde 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın sonuçları

6 ŞUBAT MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

15 - 24 - 33 - 36 - 38 - 49