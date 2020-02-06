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  • 06.02.2020 21:23
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 21:23

6 Şubat MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! Devreden ikramiye tutarı 12 milyon 391 bin lira

6 Şubat çekiliş sonuçları, özellikle şu saatlerde loto oynayanlar tarafından sorgulatılıyor. 30 Ocak tarihinde yapılan Süper Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon liralık ikramiye devretmişti. Büyük ikramiyenin beşinci kez bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte 6 Şubat

6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Gün içerisinde bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşlar 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca yaklaşık 13 milyon liralık dördüncü kez devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar özellikle şu saatlerde 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın sonuçları

6 ŞUBAT MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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