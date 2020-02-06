Bugünkü
Takvim

5 yıldızlı otelde taciz skandalı! Zanlının iş akdi feshedilecek...

Y. yanında çalışan genç kızlara tecavüz etmeye kalkıştı. Tutuklanarak cezaevine yollandı. Zanlının çalıştığı şirket de açıklama yaptı: İş akdi feshedilecek...

İşten atıldı!
İstanbul Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde geçtiğimiz günlerde taciz skandalı yaşandı. adlı firmada yöneticilik yapan Mustafa Y, yanında çalışan Kübra Cephe ve Pelin Yiğit'e tecavüz etmeye çalıştı. Otel odasında korku dolu anlar yaşayan genç kızlar ise soluğu karakolda aldı. Şikayet üzerine Y. gözaltına alındı. İfadesinde, "Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen zanlı tutuklandı. Alcoholoco şirketi dün bir açıklama yaptı. Şirket, Mustafa Y'nin iş akdinin feshi için hukuk müşavirliğine talimat verildiğini vurguladı.


, Mustafa Y. için "Birçok kişiyi çalışırken taciz ediyor" demişti.


Pelin Yiğit

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri5 yıldızlı otelde taciz skandalı! Zanlının iş akdi feshedilecek...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri