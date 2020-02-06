5 yıldızlı otelde taciz skandalı! Zanlının iş akdi feshedilecek...

İstanbul Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde geçtiğimiz günlerde taciz skandalı yaşandı. Alcoholoco adlı firmada yöneticilik yapan Mustafa Y, yanında çalışan Kübra Cephe ve Pelin Yiğit'e tecavüz etmeye çalıştı. Otel odasında korku dolu anlar yaşayan genç kızlar ise soluğu karakolda aldı. Şikayet üzerine Mustafa Y. gözaltına alındı. İfadesinde, "Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen zanlı tutuklandı. Alcoholoco şirketi dün bir açıklama yaptı. Şirket, Mustafa Y'nin iş akdinin feshi için hukuk müşavirliğine talimat verildiğini vurguladı.
Kübra Cephe, Mustafa Y. için "Birçok kişiyi çalışırken taciz ediyor" demişti.
Pelin Yiğit
Kübra Cephe, Mustafa Y. için "Birçok kişiyi çalışırken taciz ediyor" demişti.
Pelin Yiğit
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