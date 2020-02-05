Bebek'teki sosyetik bar Lucca'nın işletmecisi Alper İri, garson R.D'ye tecavüze kalkıştı. Gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki lüks otelde de benzer skandal yaşandı. Organizatör Mustafa Y, çalışanları Kübra Cephe ile Pelin Yiğit'i tacizden tutuklandı.
5 YILDIZLI OTELDE TECAVÜZ SKANDALI
"Zorla odaya kapattı, nefessiz bıraktı. Garson kurtardı."
Kübra Cephe
SAPIK ALARMI
Yönetici Mustafa Y., yanında çalışan Kübra Cephe ve Pelin Yiğit'i taciz suçundan tutuklandı. Kübra Cephe, 'Tek biz değiliz, başka kızlar da var. İşlerini kaybetmemek için susuyorlar' dedi.
İstanbul Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde sapık paniği yaşandı. Bir organizasyon firmasında yöneticilik yapan Mustafa Y., yanında çalışan Kübra Cephe'ye ve Pelin Yiğit'e tecavüze kalkıştı. Boğuşmayla kurtulduklarını iddia eden genç kızların şikayetiyle Mustafa Y. cezaevine konuldu. Düğün organizasyonunun bitiminde, genç kızların iddiasına göre; Mustafa Y. önce Kübra Cephe'ye saldırdı. Genç kızı, zorla otel toplantı odalarından birine sokan Mustafa Y., ağzını kapatıp masanın üzerine yatırdı. Genç kızın üzerine abanan sapık taciz etmeye başladı. Bir otel çalışanı genç kızı kurtarırken, aynı gece Mustafa Y. bu kez Pelin Yiğit'e de engelliler tuvaletinde tacizde bulundu.
Pelin Yiğit de gecenin 3'ünde sapık tarafından taciz edildi.
Savcılığa giden ve olayı sosyal medyadan paylaşan Kübra Cephe, "Bu adam çalıştığı pek çok kişiyi taciz etti. Herkes işini kaybetmemek için sustu. Arkadaşım ile Okmeydanı Hastanesi'nden darp raporu aldık ama kadın doğumdan rapor alamadık" diye konuştu. Kübra Cephe, şirket yetkililerinin kendilerini arayarak, susmalarını tavsiye ettiğini söyledi.
Otel odasında Mustafa Y. tarafından ağzı kapatılıp masaya yatırılan Kübra Cephe'nin, boynunda saldırı izleri oluştu.
Mustafa Y.
5 YILDIZLI OTELDE TECAVÜZ SKANDALI
"Zorla odaya kapattı, nefessiz bıraktı. Garson kurtardı."
Kübra Cephe
SAPIK ALARMI
Yönetici Mustafa Y., yanında çalışan Kübra Cephe ve Pelin Yiğit'i taciz suçundan tutuklandı. Kübra Cephe, 'Tek biz değiliz, başka kızlar da var. İşlerini kaybetmemek için susuyorlar' dedi.
İstanbul Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde sapık paniği yaşandı. Bir organizasyon firmasında yöneticilik yapan Mustafa Y., yanında çalışan Kübra Cephe'ye ve Pelin Yiğit'e tecavüze kalkıştı. Boğuşmayla kurtulduklarını iddia eden genç kızların şikayetiyle Mustafa Y. cezaevine konuldu. Düğün organizasyonunun bitiminde, genç kızların iddiasına göre; Mustafa Y. önce Kübra Cephe'ye saldırdı. Genç kızı, zorla otel toplantı odalarından birine sokan Mustafa Y., ağzını kapatıp masanın üzerine yatırdı. Genç kızın üzerine abanan sapık taciz etmeye başladı. Bir otel çalışanı genç kızı kurtarırken, aynı gece Mustafa Y. bu kez Pelin Yiğit'e de engelliler tuvaletinde tacizde bulundu.
Pelin Yiğit de gecenin 3'ünde sapık tarafından taciz edildi.
Savcılığa giden ve olayı sosyal medyadan paylaşan Kübra Cephe, "Bu adam çalıştığı pek çok kişiyi taciz etti. Herkes işini kaybetmemek için sustu. Arkadaşım ile Okmeydanı Hastanesi'nden darp raporu aldık ama kadın doğumdan rapor alamadık" diye konuştu. Kübra Cephe, şirket yetkililerinin kendilerini arayarak, susmalarını tavsiye ettiğini söyledi.
Otel odasında Mustafa Y. tarafından ağzı kapatılıp masaya yatırılan Kübra Cephe'nin, boynunda saldırı izleri oluştu.
Mustafa Y.
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