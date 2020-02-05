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  • 05.02.2020 10:00
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 10:02

Ağrı'da kan donduran olay! Tartıştığı kocasını satırla öldürdü!

Ağrı’da uzun süredir evli olan ve eşi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. İkili arasındaki kavga büyüyünce Zeytun Çur, eşi Hasan Çur’u satırla öldürdü. Ağır yaralanan Hasan Çur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri yaşanan cinayet ile ilgili soruşturma başlattı ve eşini satırla öldüren Zeytun Çur ise gözaltına alındı.

Ağrı'da kan donduran olay! Tartıştığı kocasını...

Gelen son dakika haberine göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 31 yaşındaki , psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşi tarafından satır ile öldürüldü. Ajanslar tarafından geçen bilgiye göre olay saat dün akşam saatlerinde yaşandı. 6 Çocukları olan ile eşi arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. 30 Yaşındaki kadın eşine satır ile saldırırken genç adam durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Kafasına 6 kez satırla vurulduğu belirlenen altı çocuk babası Hasan Çur sevk edildiği hastaneye giderken hayatını kaybetti. Katil zanlısı eşi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İşte Ağrı'dan gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

AĞRI'DA KORKUNÇ CİNAYET!
Ağrının Taşlıçay ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, eşinin kafasına satırla vurarak eşini öldürdü. Eşini öldüren zanlı gözaltına alındı.

EŞİYLE TARTIŞAN KADIN SATIRLA...
Ağrının Taşlıçay ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, eşinin kafasına satırla vurarak eşini öldürdü. Eşini öldüren zanlı gözaltına alındı.
Olay, Taşlıçay'ın merkezinde meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Zeytun Ç., eşi H.Ç.'ye bir anda saldırmaya başladı. H.Ç., eşinin kendisine satırla saldırmasıyla kafasından 6 kez darbe aldı ve ağır yaralandı. Yaralanan H.Ç. ilk olarak Taşlıçay Devlet Hastanesine daha sonra da Ağrı Devlet Hastanesi kaldırıldı. H.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Zeytun Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis tarafından gözaltına alınan Zeytun Ç ise işlemleri yapılmak üzere, Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan, Zeytun Ç ile Hasan Ç'nin 6 çocukları olduğu öğrenildi.

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