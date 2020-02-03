Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremle sarsıldı. 7'den 70'e herkes yardım seferberliği başlattı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nden (TDKD) de bölgeye 400 bin dolarlık yardım eli uzandı... Toplam 39 büyük koliden oluşan yardım paketlerinin içinde elektrikli ısıtıcılar, küçük çocuklar için içi kürklü deri ceketler, kadınlar için uzun şişme kabanların yanı sıra Sibirya'nın -20 derecelik soğuna dayanıklı içi kuzu kürklü deri ceket ve mantolar ile birlikte çocuk ve yetişkinler için deri eşyalar da yer aldı. Dernek Başkanı Gürkan Gözmen, "Onları bu soğuk kış günlerinde yalnız bırakamazdık. Acılarını derinden hissettik" diye konuştu. Yardımlar, Zafran ve Olgunlar bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Aralarında oyuncu Gökhan Yavuz'un da yer aldığı 6 kişilik yardım kafilesi, kolileri Elazığ'a ulaştırdı. Ekibi AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar karşıladı.
Aralarında oyuncu Gökhan Yavuz'un da yer aldığı 6 kişilik yardım kafilesi, kolileri Elazığ'a ulaştırdı. Ekibi AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar karşıladı.
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