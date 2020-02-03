Oğlunu istiyor!

Zonguldak'ta Kemal Çetin (70), 2003 yılında oğlu Hüseyin (36) ile saçlarının uzunluğu nedeniyle tartışma yaşadı. İstanbul'a giden Hüseyin, 17 yıldır köyüne bir daha geri dönmedi. Oğluna seslenen gözü yaşlı baba, tüm varlığını oğullarına bırakıp, kendisinin de huzurevine yerleşmek istediğini söyledi.
- Yaşam
- 03.02.2020
- Gazete
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