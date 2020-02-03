Kirasını alamayan ne yapmalı? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kiracım kirasını ödemiyor. Neler yapabilirim?

Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği kira sözleşmesinde yer almalıdır. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, aylık kira parasının peşin ödeneceği öngörülmemişse

Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği kira sözleşmesinde yer almalıdır.kararına göre, aylık kira parasının peşin ödeneceği öngörülmemişse kira bedel i, kiralanan süre işledikten sonra ödenecektir yani muaccel hale gelecektir. Kiraya verilmiş bir taşınmazı tahliye edebilmek için kiralayan şu şekilde yol izleyebilir: Kiracıya karşı aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açabilir. Dava sonunda ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini isteyebilir ki bu ilk yoldan daha kolay ve uygulamada en çok tercih edilen yoldur. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye talepli ilamsız takip yapılmalıdır. Adi kiralara ilişkin TBK M. 315 de; "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar" şeklinde düzenlenmiştir. SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



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