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Fatih’te tarihi sur kalıntıları ve çeşmenin üzerine yapılan 5 katlı otel görenleri şaşkına çeviriyor!

’te tarihi sur kalıntılarının ve tarihi çeşmenin üzerindeki 5 katlı otel görenleri şaşkına çeviriyor. ’nin muhtarı , “Tarihe büyük bir zararı var” diyor.

Tarihi olay!
Surun ve çeşmenin üzerinde yapılan 5 katlı otel şaşırttı. 'te tarihi surun uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde otel bulunuyor. 'nin muhtarı Nevin Taş, "Doğma büyüme buralıyım, daha önceleri daha güzeldi. İnsanlar sularından yararlanıyordu. Tarihe büyük bir zararı var. Çeşmemiz ne vaziyette görün işte, hepsi yok oluyor maalesef" ifadelerini kullandı.



Mithat Küçük ise, "Yetkililere sesleniyorum, bunlara bir eğilim gösterilirse biz semt sakinleri olarak çok memnun oluruz. Tarihi yapılar hep böyle kaybolup gidiyor. İnşaatlar daha dikkatli yapılmalı ve böyle tarihi değerlere özen gösterilmeli. İnsan ecdadının yaşamasını ister" dedi.

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