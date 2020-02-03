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En acı bekleyiş!

Kızını kaybeden anne, gözyaşları içinde işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Olay dün 'da meydana geldi. , kızı Beyza ile yarıyıl tatilinde memleketi 'e gitti. Beyza'nın ders başı yapacak olması nedeniyle dün sabah otobüsle Aydın'a döndü. de ailesini karşılamak istedi. Beyza'ya, Şakir Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. feci şekilde yaşamını yitirdi. Kızının başında gözyaşı döken annenin feryatları yürek dağladı.

En acı bekleyiş!
Kızını kaybeden anne, gözyaşları içinde işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Olay dün 'da meydana geldi. Mürüvvet Aygül, kızı Beyza ile yarıyıl tatilinde memleketi 'e gitti. Beyza'nın ders başı yapacak olması nedeniyle dün sabah otobüsle Aydın'a döndü. Baba Ali Aygül de ailesini karşılamak istedi.



Beyza'ya, Şakir Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. feci şekilde yaşamını yitirdi. Kızının başında gözyaşı döken annenin feryatları yürek dağladı.

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