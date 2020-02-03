En acı bekleyiş!

Kızını kaybeden anne, gözyaşları içinde işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Olay dün Aydın'da meydana geldi. Mürüvvet Aygül, kızı Beyza ile yarıyıl tatilinde memleketi Bilecik'e gitti. Beyza'nın ders başı yapacak olması nedeniyle anne kız dün sabah otobüsle Aydın'a döndü. Baba Ali Aygül de ailesini karşılamak istedi.
Beyza'ya, Şakir Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Küçük kız feci şekilde yaşamını yitirdi. Kızının başında gözyaşı döken annenin feryatları yürek dağladı.
Beyza'ya, Şakir Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Küçük kız feci şekilde yaşamını yitirdi. Kızının başında gözyaşı döken annenin feryatları yürek dağladı.
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