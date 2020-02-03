Boşandığı eşi tarafından bıçakladığı koca: Ceza almasını istemiyorum

Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda, Nil G. (55) ile bir süre önce boşandığı terzi Burhan Eyüpoğlu (61) arasında tartışma çıktı. Kadın, eski kocasını sırtından bıçakladı. Eyüpoğlu, tedavi altına alındı.
Şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ölümden dönen adam, "Ceza almasını istemiyorum" dedi. Duruşma ertelendi.
Şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ölümden dönen adam, "Ceza almasını istemiyorum" dedi. Duruşma ertelendi.
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