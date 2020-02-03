Bugünkü
Takvim

Boşandığı eşi tarafından bıçakladığı koca: Ceza almasını istemiyorum

'da geçen yıl meydana gelen olayda, Nil G. (55) ile bir süre önce boşandığı terzi (61) arasında tartışma çıktı. Kadın, eski kocasını sırtından bıçakladı. Eyüpoğlu, tedavi altına alındı. Şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ölümden dönen adam, "Ceza almasını istemiyorum" dedi. Duruşma ertelendi.

Kocaman hareket!
Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda, Nil G. (55) ile bir süre önce boşandığı terzi Burhan Eyüpoğlu (61) arasında tartışma çıktı. Kadın, eski kocasını sırtından bıçakladı. Eyüpoğlu, tedavi altına alındı.



Şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ölümden dönen adam, "Ceza almasını istemiyorum" dedi. Duruşma ertelendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBoşandığı eşi tarafından bıçakladığı koca: Ceza almasını istemiyorum
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri