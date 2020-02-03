Altın kalpli

anisa'da

, oğlunun düğünüiçin aldığı takım elbiseyiterzi'agötürdü. Terzinin tadilatyaptığı ceketin cebindekiileYılmaz, ceketive cebinden çıkanları,sahibine teslim etti., 2 ay önce oğlunundüğününde takılan altınlarıve koleksiyon için biriktirdiğiparaları ceketinin cebinekoyduğunu ve unuttuğunusöyledi. Yılmaz'a teşekküreden Özatan, "Güzel birdavranış. Herkesin buşekilde davranması gerekir"dedi. Yılmaz, daha öncede bu tür durumlarlakarşılaştığını dile getirdi.