Altın kalpli

Manisa'da Niyazi Özatan, oğlunun düğünü için aldığı takım elbiseyi terzi Muammer Yılmaz'a götürdü. Terzinin tadilat yaptığı ceketin cebindeki 3 yarım altın ile eski paralar yere düştü. Yılmaz, ceketi ve cebinden çıkanları, sahibine teslim etti.
Niyazi Özatan, 2 ay önce oğlunun düğününde takılan altınları ve koleksiyon için biriktirdiği paraları ceketinin cebine koyduğunu ve unuttuğunu söyledi. Yılmaz'a teşekkür eden Özatan, "Güzel bir davranış. Herkesin bu şekilde davranması gerekir" dedi. Yılmaz, daha önce de bu tür durumlarla karşılaştığını dile getirdi.
Niyazi Özatan, 2 ay önce oğlunun düğününde takılan altınları ve koleksiyon için biriktirdiği paraları ceketinin cebine koyduğunu ve unuttuğunu söyledi. Yılmaz'a teşekkür eden Özatan, "Güzel bir davranış. Herkesin bu şekilde davranması gerekir" dedi. Yılmaz, daha önce de bu tür durumlarla karşılaştığını dile getirdi.
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