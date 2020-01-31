Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, içeride mahsur kalan Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarmak için çalışma başlattı.





Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 8 saattir sürüyor.

Bu arada, söz konusu maden ocağının geçen yıl mühürlediği öğrenildi.