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  • 31.01.2020 07:33
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 07:33

Son dakika: 'ta nda göçük

Son dakika haberi... 'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir nda meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu belirtilen nda, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen , itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, içeride mahsur kalan Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 8 saattir sürüyor.

Bu arada, söz konusu maden ocağının geçen yıl mühürlediği öğrenildi.

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