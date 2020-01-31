Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.01.2020 07:17
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 07:17

Son dakika: ’nda 38 düzensiz yakalandı

Son dakika haberi... Aydın’ın ilçesi açıklarında görevli ekiplerinin yaptığı operasyonda 38 düzensiz yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

38 kişi lastik botta yakalandı!
Edinilen bilgiye göre, ilçesi açıklarında görevli Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 ve 3 uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz (10 erkek, 9 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen yakalandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri