Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen (10 erkek, 9 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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