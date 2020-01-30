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  • 30.01.2020 10:18
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:18

'da operasyonu! 77 bin litre ele geçirildi

'da düzenlenen iki operasyonda 77 bin litre ele geçirildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 67 mermi ele geçirildi.

İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 22 ve 23 Ocak'ta Büyükçekmece ile Sultangazi'de düzenlenen iki operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 77 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ile bir ruhsatsız tabanca ve 67 mermi ele geçirildi. Ayrıca kaçak akaryakıt taşımacılığı yaptığı belirlenen bir minibüse el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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