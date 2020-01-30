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  • 30.01.2020 10:37
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:37

'da 39 yakalandı

'nın ilçesi açıklarında tarafından durdurulan ta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 yakalandı. Kaçak göçmenler, 'ne teslim edildi.

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