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  • 29.01.2020 21:51
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 21:55

29 Ocak çekiliş sonuçları duyuruldu! 3 milyon 120 bin liralık ikramiye devretmişti

Loto oynayanlar akşam saatlerinden itibaren 29 Ocak çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. araştırıyor. Sayısal Loto'nun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen olmayınca 3 milyon 120 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Heyecanla sonuçları bekleyenler 29 Ocak MPİ nı öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan numaraları

29 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

29 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 3 milyon 120 bin TL'lik ikramiyenin devretmesinin ardından gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları duyuruldu. İşte 29 Ocak Sayısal Loto sonuçları

29 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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