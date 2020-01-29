29 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 3 milyon 120 bin TL'lik ikramiyenin devretmesinin ardından gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları duyuruldu. İşte 29 Ocak Sayısal Loto sonuçları

29 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11 - 17 - 30 - 35 - 42 - 44