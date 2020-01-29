Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.01.2020 21:13
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 21:19

29 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı! 939 bin 215 TL'lik ikramiyeyi iki kişi kazanmıştı

22 Ocak çekiliş sonuçları, arama motorlarında günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen iki talihli 939 bin 215 TL'lik ikramiyeyi kazandı. 22 Ocak tarihinde ikramiyenin iki talihli tarafından kazanılmasıyla birlikte bu akşam Şans Topu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 29 Ocak

29 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar Şans Topu sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 939 bin 215 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu kapsamda on binlerce kişi Şans Topu oyununun 972'inci hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları

29 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 6 - 12 - 17 - 19 - 30 ve +8

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri29 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 939 bin 215 TL'lik ikramiyeyi iki kişi kazanmıştı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri