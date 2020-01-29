Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar Şans Topu sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 939 bin 215 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu kapsamda on binlerce kişi Şans Topu oyununun 972'inci hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları

29 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 6 - 12 - 17 - 19 - 30 ve +8