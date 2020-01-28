Bir süre önce Çin'den gelen 30 yaşındaki K.Ü, İzmir'de rahatsızlandı. Wuhan kentine gittiğini söyleyince eşiyle birlikte karantinaya alındı. Aksaray'da hastaneye kaldırılan 10'u Çin'li 12 kişinin testleri, temiz çıktı.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüs, dünyayı tehdit etti. Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere Wuhan kentine gitti. Can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'i ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi. Moğolistan'da da okullar kapatıldı. Bulgaristan'da ise alarm verildi. Türkiye'de de coronavirüs endişesi yaşandı. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran K.Ü. (30) adlı işadamının 10 gün önce Wuhan şehrinden geldiğini söylemesi üzerine hemen alarma geçildi. İlk testlerde coronavirüs taşıdığına dair bir bulgu elde edilemedi. Ancak, işadamının eşinin de karantinaya alındığı bildirildi. Çiftin bir süre daha gözetin altında tutulacağı kaydedildi.
ÇİN'E GİTMEYİN
Dışişleri Bakanlığı, coronavirüsün ülkede sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Maskeli çift, böyle vedalaşıyor.
Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi, Corona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Testlerinin ise temiz çıktığı açıklandı.
K.Ü. adlı hasta, İzmir'de karantinaya alındı.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüs, dünyayı tehdit etti. Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere Wuhan kentine gitti. Can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'i ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi. Moğolistan'da da okullar kapatıldı. Bulgaristan'da ise alarm verildi. Türkiye'de de coronavirüs endişesi yaşandı. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran K.Ü. (30) adlı işadamının 10 gün önce Wuhan şehrinden geldiğini söylemesi üzerine hemen alarma geçildi. İlk testlerde coronavirüs taşıdığına dair bir bulgu elde edilemedi. Ancak, işadamının eşinin de karantinaya alındığı bildirildi. Çiftin bir süre daha gözetin altında tutulacağı kaydedildi.
ÇİN'E GİTMEYİN
Dışişleri Bakanlığı, coronavirüsün ülkede sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Maskeli çift, böyle vedalaşıyor.
Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi, Corona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Testlerinin ise temiz çıktığı açıklandı.
K.Ü. adlı hasta, İzmir'de karantinaya alındı.
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