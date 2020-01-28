Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesine göre koruma altındaki ötücü bir kuş olan Saka kuşunun yakalanması, beslenmesi ve yurt dışına çıkarılması yasak. Bu yasağa uymayarak İstanbul Havalimanı'ndan 36 Saka kuşunu yurt dışına kaçırmaya çalışan Libya vatandaşı yolcu, polis operasyonuyla yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri ise Kuşları kaçak yollarla yurt dışına kaçırmak isteyen Libya uyruklu vatandaşa, idari para cezası uyguladı.
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