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  • 28.01.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:03

açıklarında 45 yakalandı

açıklarında, la yasa dışı geçiş yapmak isteyen 45 , botu ekibince yakalandı. Kaçak ler, kimlik tespit işlemi sonrası 'ne bildirildi.

Bodrum açıklarında 45 kaçak göçmen yakalandı

'un Kargı Adası açıklarında görevli botu ekibi, pazar günü, la yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir grup i tespit etti. Durdurulan lastik botta 14'ü , 10'u , 6'sı Togo, 5'i , 4'ü Kongo, 2'si Cumhuriyeti, 2'si , 1'i Senegal ve 1'i uyruklu olmak üzere 45 göçmen yakalandı. 25'i erkek, 8'si kadın ve 12'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. ler, kimlik tespit işlemi sonrası 'ne bildirildi.

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