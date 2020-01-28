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Eski eşinin ölümüne neden olan sürücünün aldığı cezayı duyan kadın kriz geçirdi

’da trafik canavarına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Eski eşinin ölümüne neden olan sürücünün aldığı cezayı duyan kadın gözyaşlarına boğuldu, adliye bahçesinde fenalık geçirdi.

Eski eş krizi
Genç kadın, eski eşinin ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya tepki gösterdi. Olay 2018'de meydana geldi. Yol kenarında erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin Erol Canlı olduğu belirlendi. Trafik kazasına kurban gittiği ortaya çıktı. Sürücü Nihat Koç, tutuklandı. Daha sonra serbest kaldı. Dün görülen karar duruşmasına Koç, Canlı'nın eski eşi Aysel Gelebek katıldı. Mahkeme, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Canlı'nın eski eşi Gelebek, adliye bahçesinde fenalık geçirdi.



ile bir süre önce ayrılmıştı.

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