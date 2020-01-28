Eski eşinin ölümüne neden olan sürücünün aldığı cezayı duyan kadın kriz geçirdi

Genç kadın, eski eşinin ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya tepki gösterdi. Olay 2018'de meydana geldi. Yol kenarında erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin Erol Canlı olduğu belirlendi. Trafik kazasına kurban gittiği ortaya çıktı. Sürücü Nihat Koç, tutuklandı. Daha sonra serbest kaldı. Dün görülen karar duruşmasına Koç, Canlı'nın eski eşi Aysel Gelebek katıldı. Mahkeme, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Canlı'nın eski eşi Gelebek, adliye bahçesinde fenalık geçirdi.
Erol Canlı ile Aysel Gelebek bir süre önce ayrılmıştı.
Erol Canlı ile Aysel Gelebek bir süre önce ayrılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.