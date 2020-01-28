Ah be Helin

Antalya Serik'in Belek Mahallesi Cumhuriyet caddesinde Hasan Durmaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Devrilen araçta otomobilde bulunan 20 yaşındaki Helin Tepeli, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Hasan Durmaz da hastaneye kaldırıldı.
Tepeli'nin yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazesi ise uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.
Tepeli'nin yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazesi ise uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.
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