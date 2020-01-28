Vicdansız anne bebeğini ölüme terk etti. Olay dün Adana'da meydana geldi. Ayşe E. ile Celal Y., dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Çiftin Masal adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre babası çocukla ilgilenmedi. Kadın da Masal'ı, Celal Y.'nin erkek kardeşinin, evinin önüne bıraktı. Genç adam polisi aradı. Ayşe E. ders vermek için Masal'ı kapılarının önüne bıraktığını söyledi. Bebek, ailesinin kabul etmemesi durumunda Sevgi Evleri'ne yerleştirilecek.
Kapı önüne bırakılan bebeği gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
Kapı önüne bırakılan bebeği gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
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