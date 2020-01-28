Bugünkü
Takvim

'da vicdansız ölüme terk etti

Vicdansız ölüme terk etti. Olay dün 'da meydana geldi. Ayşe E. ile Y., dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre babası çocukla ilgilenmedi. Kadın da Masal'ı, Celal Y.'nin , evinin önüne bıraktı. Genç adam polisi aradı. Ayşe E. ders vermek için Masal'ı kapılarının önüne bıraktığını söyledi. Bebek, ailesinin kabul etmemesi durumunda 'ne yerleştirilecek.

Acı Masal!
Vicdansız ölüme terk etti. Olay dün 'da meydana geldi. Ayşe E. ile Celal Y., dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Çiftin Masal adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre babası çocukla ilgilenmedi. Kadın da Masal'ı, Y.'nin , evinin önüne bıraktı. Genç adam polisi aradı. Ayşe E. ders vermek için Masal'ı kapılarının önüne bıraktığını söyledi. Bebek, ailesinin kabul etmemesi durumunda 'ne yerleştirilecek.



Kapı önüne bırakılan bebeği gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdana'da vicdansız anne bebeğini ölüme terk etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri