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’nde intihar

Bir genç daha canına kıydı. Olay dün 'nde yaşandı. C.R. 'den taksiye bindi. Köprüde araçtan indi. Boğaz'a atladı. ve ekipleri genci bulmak için arama çalışması başlattı. C.R.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cenaze ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son durak!
Bir genç daha canına kıydı. Olay dün 'nde yaşandı. C.R. 'den taksiye bindi. Köprüde araçtan indi. Boğaz'a atladı.

Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri genci bulmak için arama çalışması başlattı. C.R.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cenaze ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ve hemen harekete geçti. Genç adamın cesedini kıyıya çıkardı.

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