Bir genç daha canına kıydı. Olay dün İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. C.R. Kadıköy'den taksiye bindi. Köprüde araçtan indi. Boğaz'a atladı.
Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti hemen harekete geçti. Genç adamın cesedini kıyıya çıkardı.
Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri genci bulmak için arama çalışması başlattı. C.R.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cenaze ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti hemen harekete geçti. Genç adamın cesedini kıyıya çıkardı.
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