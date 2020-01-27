Yürekler yandı

Van Erciş'te, Gamze Yıldız yakındaki kayınvalidesinin evine su almaya gitti. Ancak kendi evindeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Bu sırada evde bulunan 3 yaşındaki Havanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız adlı kardeşler can verdi.
Acı haberi alan sinir krizi geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.
Acı haberi alan sinir krizi geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.
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