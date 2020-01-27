Yürekler yandı

Erciş'te, Gamze Yıldız yakındaki kayınvalidesinin evine su almaya gitti. Ancak kendi evindeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Bu sırada evde bulunan 3 yaşındaki Havanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız adlı kardeşler can verdi.Acı haberi alan sinir krizi geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.