Nargile kömürü öldürdü Hatay'da, Feryat ve Atra Alvanoğlu çifti, nargile içtikten sonra uykuya daldı. Ancak nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazı evi sardı. Çift, bir daha uyanamadı. Aylonoğlu ailesine ulaşamayan yakınları, evi gidince korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.

Hatay'da, Feryat ve Atra Alvanoğlu çifti, nargile içtikten sonra uykuya daldı. Ancak nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazı evi sardı. Çift, bir daha uyanamadı. Aylonoğlu ailesine ulaşamayan yakınları, evi gidince korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. TÜM MANŞETLER