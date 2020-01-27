Anne oğul kavgası kanlı bitti. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Metehan Erke (19) ile annesi Aynur Erke (50) arasında tartışma çıktı. Genç adam, annesini pompalı tüfekle öldürdü. Aynı silahla canına kıydı.
İki yıl önce babasını kanserden kaybeden ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu da iddia edilen Metehan Erke'nin, psikolojik sorunlarının da bulunduğu ileri sürüldü. Tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki yıl önce babasını kanserden kaybeden ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu da iddia edilen Metehan Erke'nin, psikolojik sorunlarının da bulunduğu ileri sürüldü. Tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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