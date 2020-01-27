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. Olay dün 'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olan (19) ile annesi (50) arasında tartışma çıktı. adam, annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Korkunç son!
Anne oğul kavgası kanlı bitti. Olay dün 'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Metehan Erke (19) ile annesi Aynur Erke (50) arasında tartışma çıktı. adam, annesini pompalı tüfekle öldürdü. Aynı silahla canına kıydı.



İki yıl önce babasını kanserden kaybeden ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu da iddia edilen Metehan Erke'nin, psikolojik sorunlarının da bulunduğu ileri sürüldü. Tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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