Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Fatih Işık'ın kullandığı 31 L 0218 plakalı hafif ticari araç, İskenderun-Dörtyol kara yolu Kurttepe mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAR 307 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Mustafa Gündüz (55) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Işık Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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