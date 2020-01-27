Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.01.2020 11:04
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 11:44

'da bir araç tıra çarptı!

Dörtyol'da bir araç tırla çarpıştı. Meydana gelen da 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı. Yaralanan sürücü Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'da feci kaza!

'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

'ın kullandığı 31 L 0218 plakalı hafif ticari araç, İskenderun-Dörtyol kara yolu Kurttepe mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAR 307 plakalı tırla çarpıştı.

da, hafif ticari araçtaki Mustafa Gündüz (55) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHatay'da bir araç tıra çarptı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri