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  • 27.01.2020 12:01
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 12:01

Ayvalık açıklarında 40  yakalandı

'in Ayvalık ilçesi açıklarından la 'ın 'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 40 , ekiplerince yakalandı.

Ayvalık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında, ta bir grup olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek için yola çıkan lastik botta 17'si çocuk, 9'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere uyruklu 40 kaçak göçmen yakaladı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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