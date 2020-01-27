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  • 27.01.2020 17:38
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 17:38

'da sonrası 160 aracın lastiğini patlatan zanlı yakalandı

’ın Bismil ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü yaşanan in ardından sokakta bulunan araçların lastiğini patlatan zanlı, güvenlik güçlerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilmişti. Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen 'ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, onlarca aracın tekerleğini patlatmıştı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs C.Y. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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