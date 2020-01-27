Bugünkü
Takvim

’de ‘corona’ yok!

 İl Sağlık Müdürü , kentte Çinli bir in corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı iddiasını yaptığı açıklamayla yalanladı. Öztürk, "Yapılan tetkiklerde, corona virüsüne ait bir bulguya rastlanmadı. Mevsimsel " dedi.

Denizli’de ‘corona’ yok!
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte Çinli bir in corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı iddiasını yaptığı açıklamayla yalanladı. Öztürk, "Yapılan tetkiklerde, corona virüsüne ait bir bulguya rastlanmadı. Mevsimsel gribal enfeksiyon" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDenizli’de ‘corona’ yok!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri