70’lik avukat! Kayseri'de zor şartlarda okuyarak öğretmen olan İdris Talih, emekliliğinden sonra sınavlara hazırlanarak hukuk fakültesini kazandı. Eğitimine 65 yaşında başladı. 70 yaşında avukatlık ruhsatı alarak yeni mesleğine adım atan Talih, azmiyle gençlere örnek oluyor. İdris Talih "Çok kitap okudum" dedi.

Kay seri'de zor şartlarda okuyarak öğretmen olan İdris Talih, emekliliğinden sonra sınavlara hazırlanarak hukuk fakültesini kazandı. Eğitimine 65 yaşında başladı. 70 yaşında avukatlık ruhsatı alarak yeni mesleğine adım atan Talih, azmiyle gençlere örnek oluyor. İdris Talih "Çok kitap okudum" dedi. TÜM MANŞETLER