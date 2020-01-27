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'nde korkunç olay! 19 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı...

, pazar gününe vahşetle uyandı... Otomobildeki sevgilisi 'yı öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 'ne gelen , köprüden atlayarak yaşamına son verdi. Mehmet Keleş’in 19 adet olaydan şüpheli kaydı olduğu öğrenildi.

Can pazarı!
Köprüden atlayan gencin, kız arkadaşını öldürdüğü ortaya çıktı. Olay dün 'nde yaşandı. Mehmet Keleş, Saffet Özarslan yönetimindeki motosikletin aracına arkadan çarpmasının ardından otomobili durdurdu.



Köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Araçta ise bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı.



Kız arkadaşı Ece Alça'yı öldürdüğü belirlenen Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Yaralı motosiklet sürücüsü Özaraslan hastaneye kaldırıldı. eden 'in yağma, cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan toplamda 19 adet şüpheli kaydı olduğu belirtildi.



MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALI
Motosikletli , Keleş'in otomobiline çarptı. Ağır yaralanan talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı.




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