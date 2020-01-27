Köprüden atlayan gencin, kız arkadaşını öldürdüğü ortaya çıktı. Olay dün İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Mehmet Keleş, Saffet Özarslan yönetimindeki motosikletin aracına arkadan çarpmasının ardından otomobili durdurdu.
Köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Araçta ise bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı.
Kız arkadaşı Ece Alça'yı öldürdüğü belirlenen Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Yaralı motosiklet sürücüsü Özaraslan hastaneye kaldırıldı. İntihar eden Mehmet Keleş'in yağma, cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan toplamda 19 adet şüpheli kaydı olduğu belirtildi.
MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALI
Motosikletli Saffet Özarslan, Keleş'in otomobiline çarptı. Ağır yaralanan talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı.
Köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Araçta ise bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı.
Kız arkadaşı Ece Alça'yı öldürdüğü belirlenen Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Yaralı motosiklet sürücüsü Özaraslan hastaneye kaldırıldı. İntihar eden Mehmet Keleş'in yağma, cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan toplamda 19 adet şüpheli kaydı olduğu belirtildi.
MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALI
Motosikletli Saffet Özarslan, Keleş'in otomobiline çarptı. Ağır yaralanan talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı.
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