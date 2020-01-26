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Gülistan Doku'dan 21 gündür haber yok

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 21 gün önce ortadan kayboldu. 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra kente gelen dalgıç ekipleri katılıyor. Ailesi bir umut bekliyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Ocak 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Bir umut!
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 21 gün önce ortadan kayboldu. 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra kente gelen dalgıç ekipleri katılıyor. Ailesi bir umut bekliyor.

ACI KAYIP...
Kocaeli'de İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Özdemir'in eşi Ersin Yeşim Özdemir, 15 Ocak günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özdemir dün vefat etti. Cenazesi Çankırı'ya gönderildi.

CEZAYI 'YEDİ'!
İzmir'de 2013'te çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Sırrı 7 yıl sonra çözüldü. Bebeğin D.Y. tarafından dünyaya getirildiği, anneannesi D.Y. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne-kızı ve onlara yardım eden bir yakınları tutuklandı.

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