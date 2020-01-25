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  • 25.01.2020 13:43
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 13:47

haberi! 'da bir daha meydana geldi (Kandilli son depremler)

haberi... Elazığ'da önceki akşam saat 20:55'te meydana gelen 6.8'lik in ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 'da saat 13:14'te merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte Kandilli son depremler listesi.

Malatya'da bir deprem daha

Elazığ'da önceki akşam saat 20:55'te meydana gelen 6.8'lik in ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Saat 13:14'te meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.


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