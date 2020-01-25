Elazığ'da önceki akşam saat 20:55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Saat 13:14'te meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.