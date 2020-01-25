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  • 25.01.2020 17:51
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 17:51

: Enkaz altında kalan vatandaşın ile görüşmesi ses kayıtlarına böyle yansıdı

haberi... 'da meydana gelen de enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı ne yansıdı. Çağrıda zedenin, "nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor.


'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Acil Servis ne düşen çağrıda enkaz altındaki zede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.



Arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor.



Deprezede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor.

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