Emniyetten KADES desteği

Konuyla ilgili yapılana açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilmiştir.

KADES uygulamasının tanıtımını yapmak ve uygulamayı daha fazla kadın vatandaşımızın telefona yüklemesini sağlamak amacıyla Bayburt Emniyet Müdürlüğüne müracaat için gelen vatandaşlarımıza uygulamanın kurulumu ve kullanımına ilişkin bilgi ve destek verilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan KADES uygulamasına ilişkin broşürler dağıtılmış ve şiddet olaylarının önlenebilmesi konusunda mahalle odalarında toplantılar yapılarak kadınların şiddet konularında bilinçlenmesi için çalışmalar devam etmektedir."