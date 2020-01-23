Kocaeli'de sosyal medya uygulaması Instagram'da iletişim kurdukları ev kadınlarından evde iş vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, bu kapsamda kimlikleri belirlenen D.K, S.Ş, C.Ş, F.U. ve K.H'yi gözaltına aldı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.