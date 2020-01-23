Kocaeli'de sosyal medya uygulaması Instagram'da iletişim kurdukları ev kadınlarından evde iş vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, bu kapsamda kimlikleri belirlenen D.K, S.Ş, C.Ş, F.U. ve K.H'yi gözaltına aldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.