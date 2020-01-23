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  • 23.01.2020 19:33
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 19:33

larına geçit yok! 'de 5 kişi tutuklandı

'de uygulaması 'da iletişim kurdukları ev kadınlarından evde iş vaadiyle kapora alarak lık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal medya dolandırıcılarına geçit yok!

'de uygulaması 'da iletişim kurdukları ev kadınlarından evde iş vaadiyle kapora alarak lık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, bu kapsamda kimlikleri belirlenen D.K, S.Ş, C.Ş, F.U. ve K.H'yi gözaltına aldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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