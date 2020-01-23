Beylikdüzü'nde öğrenci servisinde yangın

Olay saat 17.20 sıralarında Beylikdüzü, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis aracının sürücüsü Özkan Ayvalı aracını bakımdan çıkardıktan sonra, evine doğru yola çıktı. Sürücü seyir halindeyken minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SERVİS ARACI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ayvalı aracı yol kenarına çekti. Araçtaki yangın büyürken, durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.





