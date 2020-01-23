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  • 23.01.2020 18:01
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 18:01

Beylikdüzü'nde öğrenci servisinde

İstanbul Beylikdüzü'nde öğrenci servisinde çıktı.  Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, aracın bakımdan yeni çıktığı öğrenildi.

Beylikdüzü'nde öğrenci servisinde yangın

Olay saat 17.20 sıralarında Beylikdüzü, D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nın sürücüsü Özkan Ayvalı aracını bakımdan çıkardıktan sonra, evine doğru yola çıktı. Sürücü seyir halindeyken minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

SERVİS ARACI KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ayvalı aracı yol kenarına çekti. Araçtaki yangın büyürken, durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



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