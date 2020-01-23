

Ege Bölgesi, dün akşam deprem kabusuyla sarsıldı. Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5.4'lük deprem meydana geldi. Büyük korkuya yol açan sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, sokaklara döküldü. Musalar köyünde 5 metruk bina yıkıldı. İlçede 20'yi aşkın artçı deprem daha yaşandı. Yerin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Daha önce ise Manisa Yunusemre ve Kırkağaç'ta 4.1 ve Aydın Efeler'de 3.7'lik sarsıntı yaşandı. Depremlerde can kaybı olmadı.