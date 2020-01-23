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'de fırtınası

 Bölgesi, dün akşam kabusuyla sarsıldı. 'da saat 22.22'de 5.4'lük deprem meydana geldi. Büyük korkuya yol açan sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, sokaklara döküldü. Musalar köyünde 5 metruk bina yıkıldı. İlçede 20'yi aşkın artçı deprem daha yaşandı. Yerin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem , , Aydın ve 'nin yanı sıra , ve 'da da hissedildi.


Ege Bölgesi, dün akşam kabusuyla sarsıldı. 'da saat 22.22'de 5.4'lük deprem meydana geldi. Büyük korkuya yol açan sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, sokaklara döküldü. Musalar köyünde 5 metruk bina yıkıldı. İlçede 20'yi aşkın artçı deprem daha yaşandı. Yerin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem , , Aydın ve 'nin yanı sıra , ve 'da da hissedildi. Daha önce ise Manisa Yunusemre ve Kırkağaç'ta 4.1 ve Aydın Efeler'de 3.7'lik sarsıntı yaşandı. Depremlerde can kaybı olmadı.










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